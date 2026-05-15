◆男子ゴルフツアー関西オープン第２日（１５日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、ツアー１勝の小西たかのり（フリー）が１２位で出て７バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算７アンダーで首位浮上した。池田勇太（フリー）が２日連続の６７で回り、通算６アンダーの２位。６１をマークした砂川公佑（オークラ輸送機）が５アンダーで８４位から３位に順位を上げた。前週優勝