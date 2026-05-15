I Don’t Like Mondays.が、10月から開催となるライブツアー＜FRIDAY MOOD JAPAN TOUR 2026＞を発表した。4月にアジア5都市（シンガポール・台北・香港・バンコク・ソウル）を巡る＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞を完走し、アジア圏におけるTokyo City Popの新たな潮流を示した彼ら。月曜が嫌いなバンドが2026年に掲げるテーマは「大人の金曜の夜」だ。年間を通じてコンセプチュアルな企画が展開されていく。その第一章として、5月12日24