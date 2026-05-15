ゴスペラーズが6月24日（水）にリリースする新作EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）の収録楽曲内容が発表された。本作には全5曲を収録。グループの原点ともいえるインディーズ時代の楽曲「Gospellers’ Theme」を新たに今のメンバーでレコーディングし、「The Gospellers Theme」として初の音源化を果たしたほか、“対話”をコンセプトに、メンバー同士のヴォーカルリレーが印象的でダンサブルなナンバー「UNItVERSE」（読