歌手の松崎しげる、「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅらが出演する音楽フェス「昭和１０１年シンフォニック歌謡祭」が３０日に東京・大田区民ホール・アプリコ大ホールで開催される。昨年６月に開催した「昭和１００年歌謡祭」の好評を受け、今年は「１０１年」として続行が決定。昭和の名曲を全てフルオーケストラによるアレンジで届けるのが特徴で、昨年、トリを務めた松崎の代表曲「愛のメモリー」はもちろん、ピンク・レデ