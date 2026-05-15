テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が１４日に放送され、ＭＣの山里亮太が遅刻したエピソードを明かした。恋人との遅刻はどこまで許せるか、という話題の際に山里は「絶望的な遅刻あるもんね」と一言。続けて「大阪のローラースケートの世界チャンピオンとローラースケート対決をするロケを、朝１０時に枚方（大阪）集合で、１１時に鳴る電話で東京で起きた」と話すと、スタジオは「うわー！」「