Ｇ１・９勝の名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、次走は引き続きクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで青嵐賞・４歳上２勝クラス（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。シルク・ホースクラブが５月１４日までに、ホームページで発表した。ルメール騎手とはデビュー以来、９戦連続のコンビとなる。同馬は９日、放牧先の福島県・ノ