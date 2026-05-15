朝日放送（ABC）テレビの報道・情報番組「news おかえり」は2026年5月12日、26年3月に沖縄県の辺野古沖で修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、船長と女子生徒の2人が亡くなった事故を約40分にわたり特集した。VTRは、遺族の「note」の投稿を引用し、「家族4人で過ごせる幸せな時間はずっと続くものと思っていました。本当に、どうしてこうなってしまったのか。言葉が続けられません」と悲痛な遺族の声を放送した。「納得できる説明が