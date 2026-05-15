北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。主力として期待されていたDF町田浩樹（ホッフェンハイム）は怪我のため選外となり、ファンからは「悔しすぎる」「マジかい」と悲しみの声が上がっている。28歳の町田は昨年6月、ドイツ1部のホッフェンハイムへ移籍し、日本代表でもセンターバックの主力として定着。しか