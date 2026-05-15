警察や消防によりますと、15日午後4時すぎ、神奈川県横浜市都筑区で「乗用車と自転車の事故」と119番通報がありました。現場は信号のない交差点で、直進した軽自動車と自転車が衝突したということです。自転車には小学校低学年の女子児童が乗っていましたが、出血し意識不明で搬送されたという情報もあるということです。警察は、軽自動車を運転していた63歳の女を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕していて、状況を詳しく調べていま