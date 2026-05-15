１３日、湖北省宜昌市にある三峡ダムの双方向５段式閘門を通過する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／鄭家裕）【新華社宜昌5月15日】中国電力大手、中国長江三峡集団によると、昨年11月21日に渇水補給を開始して以来、三峡ダムでは長江中下流域への補水量が12日までに100億立方メートルを超え、周辺地域の生活用水や農業生産、船舶の順調な運航、生態系の保護に堅固な保障を提供した。１３日、湖北省宜昌市秭帰（し