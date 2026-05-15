◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）初回のマウンドにあがったヤクルトの先発・高梨裕稔投手。3球を投じたところでアクシデントが襲いました。先頭打者として迎えた中日・大島洋平選手に3球目を投じると、はじき返された打球がマウンド方向に鋭く飛びます。高梨投手はさっと右足をよけるも、そのままボールが左足に激突。高梨投手は治療のために一時下がるも、マウンドに戻りプレーを継続しました。そ