中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月15日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は15日の記者会見で、首脳外交は中米関係において代替できない戦略的指導の役割を果たしていると述べた。また、両国首脳が良好な意思疎通を保つことが、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展に資するとの認識を示した。さらに「中米双方は両国首脳の年内の交流について協議を続けている」と語った。