【新華社海口5月15日】中国海南省五指山市では現在、千年の歴史を持つ黎錦（少数民族リー族の伝統織物）が伝承と革新の中で新たな活力を得て、山間のリー族集落から国際舞台へと進出し、文化の継承と増収を両立させる特色ある産業となっている。かつて環境の変化によって一度は衰退した黎錦工芸だが、現在は伝習所の整備や無形文化遺産の学校教育への導入、人材育成プロジェクトの実施などにより、後継者の育成が進められてい