「中日−ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）ヤクルト先発の高梨が初回、先頭の大島の打球を左ふくらはぎ付近に受けるアクシデントがあった。打球は遊撃方向へ転がり投手強襲の内野安打に。高梨のもとにはトレーナーが駆けつけ、治療を受けるためにベンチ裏へ下がった。治療後、高梨は再びマウンドへ。投球練習後に屈伸をして試合が再開した。高梨は続く田中に左翼線二塁打を浴び二、三塁に。村松への四球で無死満塁