中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月15日】中国外交部報道官は15日、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が14日にトランプ米大統領訪問に際し、一連の公式行事を行い、国内外から高い関心を寄せられたことについて、両首脳の交流は一連の新たな共通認識に達したと強調した。報道官は次のように述べた。習近平主席の招きに応じ、トランプ米大統領が中国を国賓として訪問している。中米首脳による対面会談は