「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１５日、芦屋）予選組の注目は宮之原輝紀（２８）＝東京・１１８期・Ａ１＝。今節手にした１０号機は、前節今村暢孝が乗っていたエンジン。やはりペラの癖が強く前検では「そのまま行ったがやっぱり乗れない」とすぐにペラの叩き変えに着手した。初日２Ｒでイン逃げを決め幸先のいいスタートを切ったが「ペラは間に合ってないです」とまだペラは途中。でも「下がらないしペラを