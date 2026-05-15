「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１５日、芦屋）初日は早朝から大勢のファンが訪れオープニングセレモニーが行われた。トップバッターを務めた石本裕武（大阪）は、次の藤原碧生（岡山）とペアルックのＴシャツで登場。若きＳＧ覇者の定松勇樹（佐賀）は「金髪にイメチェンした一発目。気合入れて頑張ります」とニュー定松を披露した。地元の仲谷颯仁（福岡）は「芦屋で活躍したことがないので頑張ります」とや