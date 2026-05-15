「ロッテ−オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＺＯＺＯマリンスタジアムがピカチュウ色に染まった。ロッテは１５日からのオリックス３連戦を「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」として開催。試合前にはピカチュウ６体が球場外周をパレードし、写真撮影会も開催した。試合前のメンバー表交換には、サブロー監督、岸田監督がピカチュウとともに登場。試合中のビジョンやスコアボードもポケモン仕様となっ