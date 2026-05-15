11人組グローバルボーイズグループ・INIが、8thシングル「PULSE」のタイトル曲「All 4 U」の公式リミックス「All 4 U（Remixes）」を22日にデジタル配信することが15日、発表された。【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡INI初の公式リミックスは、世界的に活躍するDJ／ProducerであるSam Feldtと2Spadeが参加。Sam Feldtは世界的なヒット曲を多数リリースし、著名アーティストとのコラボのほかEd Sheera