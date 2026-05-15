俳優の山下智久（４１）が１５日、都内で行われた主演映画「正直不動産」公開初日舞台あいさつに福原遥、市原隼人、泉里香、長谷川忍、ＫＥＹＴＯＬＩＴ・岩粼大昇、高橋克典、大地真央、川村泰祐と登壇した。山下はブラックの長袖シャツをズボンにインしたシンプルなコーディネートで登壇。圧倒的ビジュアルは健在で「構想を含めると５年くらい前から携わらせていただいて、映画になるまで支えていただいて感謝の気