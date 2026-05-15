スカイマークは15日、2027年3月期の連結純利益が前期比51.2％減の8億円になる見通しだと発表した。中東情勢の悪化による航空燃料価格の高騰や円安が響く。新機材導入による運航規模の拡大などで、売上高は9.4％増の1208億円を見込む。同社は燃料高への対応として、国内線で燃油特別付加運賃の導入を検討している。東京都内で記者会見した本橋学社長は時期は未定としながらも、早ければ27年春の導入を目指していると述べた。