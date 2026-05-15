俳優の福原遥が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。ドラマシリーズから参加する福原は今作の周囲のうれしい反響について明かした。【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原）の2人が、家を売る人、そして求め