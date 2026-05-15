「スペイン１部リーグ、レアル・マドリード２−０オビエド」（１４日、マドリード）サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペがチーム内で微妙な立場となっている。１４日のリーグ・オビエド戦で途中出場した場面で地元ファンからブーイングの対象となり、試合後にはアルバロ・アルベロア監督への皮肉と考えられるような発言をしている。交代出場のためピッチに立った６８分には