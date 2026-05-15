記者会見する日本郵政の根岸一行社長＝15日午後、東京都千代田区日本郵政は15日、2028年度までの経営計画を発表し「郵便サービスの料金見直しを検討」すると明記した。早ければ27年度中の値上げを目指す。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしている。集配拠点の集約といった効率化を3年間で加速した上で、配達頻度など現在のサービス水準を抑えることも議論する。日本郵便が同時に発