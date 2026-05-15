栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件。逮捕された16歳の少年が「同じ学年の仲間に誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。記者「侵入の際に割られたとみられる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」けさ、上三川町の住宅で行われた栃木県警による鑑識活動。事件はきのう午前9時半前に起きました。複数の人物が住宅に押し入り、住人の