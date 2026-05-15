15日、衆議院安全保障委員会において、共産党の田村智子議員と小泉進次郎防衛大臣が予備自衛官の処遇改善などを目的とした新法案をめぐって議論した。【映像】田村氏が「自席から」から“違う”を連発した瞬間（実際の様子）田村議員は自衛官を兼ねる公務員が招集に応じる際、これまで必要だった各省庁や自治体首長（任命権者）の許可を「不要」とする特例措置を問題視。人員不足に悩む地方自治体の実情を挙げ、「なぜ全国知事