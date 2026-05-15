日本ハム・新庄剛志監督が15日、自身のインスタグラムを更新。世界最大級のカブトムシであるヘラクレスオオカブトをプレゼントされたと報告した。新庄監督は容器に入ったヘラクレスオオカブトの写真とともに「今日、移動試合で監督室に着いたらなんと、ヘラクレスが置いてあり」と驚きの顔文字とともに書き込んだ。思わぬプレゼントは「現役時代1番身体の治療をしてもらってた、同級生のトレーナーからのプレゼントでした。