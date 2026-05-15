１５日午後３時半頃、青森市長島の商業ビル「クロスタワーア・ベイ」にツキノワグマ１頭が入り込んだ。市は午後６時過ぎ、ビル１階のパン店で寝ているクマを緊急銃猟で駆除した。けが人はいなかった。市によると、クマは雄の成獣で体重は推定１００キロ。市は箱わなを設置したがわなにかからず、職員らに危害が及ぶ可能性もあるとして、市幹部が緊急銃猟の実施を判断した。ビルの１階にいた買い物客や従業員らは一時、２階