霧島（右）が寄り切りで王鵬を下す＝両国国技館大相撲夏場所6日目（15日・両国国技館）2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝とした。大関琴桜は平戸海に寄り切られ、2連敗で4敗目を喫した。新関脇2人は明暗が分かれた。琴勝峰は大栄翔を押し出して3勝3敗。熱海富士は豪ノ山に押し出され、2勝4敗となった。小結若隆景は藤ノ川を寄り切って5勝目。勝ちっ放しの霧島を、若隆景と平幕の豪ノ山