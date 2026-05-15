日本郵政グループは１５日、新中期経営計画を発表し、不動産事業を強化する方針を示した。分譲マンション事業、不動産投資顧問会社の設立などによる資産回転型事業を展開する方針だ。こうした事業強化を通じて、総合デベロッパーとして業界トップ１０を目指すとしている。中期計画での経営目標について、日本郵政グループは、２０２８年度の自己資本利益率（ＲＯＥ）を５〜７％超、当期純利益は５０００〜７０００億円超を目指