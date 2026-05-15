厚労省で行われた発達障害当事者協会の記者会見＝15日午後注意欠如多動症（ADHD）の治療薬「コンサータ」が国内の薬局などで数量不足に陥っている問題で、発達障害当事者協会は15日、厚生労働省に対し、原則禁止されている薬局間の譲渡を緩和する措置を求める要望書を提出した。協会は在庫が一部の薬局に偏在していることが不足の一因とみており、実態を把握するための調査も求めた。コンサータの成分には覚醒剤と似た作用があ