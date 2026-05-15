皇族数の確保策について話し合う与野党各党の全体会議が開かれ、森衆院議長は今後、「立法府の総意」をまとめ、いまの国会中に皇室典範の改正を目指す考えを示しました。皇族数の確保策をめぐる全体会議では、政府の有識者会議がまとめた▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという2つの案について議論が行われています。きょうの会議では党の意見集約が難航していた中道改革連