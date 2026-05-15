「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第２日」（１５日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）３オーバー、６６位からスタートした倉本昌弘（７０）＝フリー＝は、通算１３オーバー、ホールアウト時点１２８位に終わり予選通過を果たせなかった。杉原輝雄の最年長予選通過記録（６８歳３１１日）、過去に尾崎将司の２度しか達成されていないトーナメントでのエージシュートに挑んだ倉本。前半（インコース）は３ボギーが先行したが、１７