15日の衆議院安全保障委員会で、元航空自衛官の国民民主党・橋本幹彦議員が、自衛隊の人事慣行などの問題を取り上げた。【映像】元空自の議員「共食い整備、弾薬不足」語った瞬間（実際の様子）橋本議員は「私もMO（メンテナンス・オフィサー＝航空機整備幹部）だったんですが、MOとしてどんなに頑張っていっても、では（航空自衛隊トップの）航空幕僚長になれるのかという問題があるんですね。例えば陸上自衛隊、海上自衛隊の