亡霊のように蘇った「白バス行為」とは福島県内の磐越自動車道で、部活動の遠征に向かう高校生を乗せたバスが21人死傷という重大な事故を起こしました。事故の悲惨さを思うと、本当に胸が痛みます。また、このバスが、正規の貸切バスではなく「白ナンバー」のレンタカーであったことが大きな話題となっています。【え…!?】大手商業施設も意外と普通に使ってる「白ナンバーのバス」たち（写真）特に児童、生徒らの保護者の方は