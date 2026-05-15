ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、96%US配列のゲーミングキーボード2モデル『ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard』および『ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard』を発表した。2026年5月22日より販売を開始する。 【画像あり】今回販売されるゲーミングキーボード2モデル 『ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard』は、ホ