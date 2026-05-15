スカイマークは、機材計画を更新した。2025年度は29機体制で、2026年度と27年度は30機体制、2028年度から30年度は33機体制とする計画。当初は、2026年度は32機体制、2027年度は32機体制を想定していた。2026年度にはボーイング737-8型機の初号機を受領しており、2027年度からボーイング737-10型機を導入する。ボーイング737-800型機は順次退役させる。