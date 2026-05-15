連日目撃されているクマ。きょうは山形県酒田市の小学校近くで目撃され、警戒が続いています。 【写真を見る】通報相次ぐ小学校の近くにクマ出没酒田市で連日のように目撃カメラには住宅街近くを歩くクマが！（山形） 酒田市によりますと、きょう午前５時半ごろ酒田市宮野浦でクマを目撃したとの通報が相次いだということです。クマは１頭で、目撃現場は酒田市立宮野浦小学校の南側で距離も近い場所でした。 このため朝の