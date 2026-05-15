スマートフォンアプリのサイドローディングやアプリストアの手数料について、近年動きが大きくなっている。日本でも2025年12月にスマホ新法が施行され、国内におけるスマートフォンアプリの配信方法や課金方法について、プラットフォームが公平競争を阻害しないよう明文化された。 これを受け、プラットフォーマーも規約を改定するなど、スマホ新法に合わせて対応したが、一部でその