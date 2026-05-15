日本代表を率いる森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を発表した。欧州組が大半を占めるなか、初戦で対戦するオランダのリーグからは上田綺世、渡辺剛（いずれもフェイエノールト）、板倉滉、冨安健洋（いずれもアヤックス）、小川航基（NEC）の５人が選ばれた。一方で、日本代表メンバー入りした佐野海舟（マインツ）の弟であり、オランダで大活躍している佐野航大（NEC）は落選した。