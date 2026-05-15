好投を続ける今永の評価は確実に上がっている(C)Getty Imagesカブスの今永昇太は現地時間5月13日、本拠地でのブレーブス戦に先発登板。7回0/3（96球）を投げ、被安打5、奪三振6、自責点2と好投を見せるも、チームが1-4で敗れたため、今季3つ目の黒星を喫した。【動画】「これが恐怖を耐え抜いた男の顔」米投球分析家が注目した今永昇太の“表情”を見る現在、ナ・リーグ東地区首位を独走し、強打を武器にメジャー最高勝率を記