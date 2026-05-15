ものづくり王国・石川を支える技術石川県内の中小企業の高度な技術や製品などを一堂に集めた「ビジネス創造フェアいしかわ」が14日から始まりました。今年で37回目の開催となった「ビジネス創造フェアいしかわ」は、石川県産業創出支援機構が主催していて、71の中小企業や団体のブースが出展しました。私のツメより小さな部品石川県白山市のオリエンタルチエン工業。主に機械の中に使われる小さな金属部品を製造しています。「MIM