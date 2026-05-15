ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！言葉のパズルで脳をリフレッシュしましょう。一見バラバラに見える5つの文字ですが、正しく並び替えるとある身近な単語が隠れています。1分以内に正解にたどり着けるかチャレンジしてみてください！問題：「り ぐ す り ぬ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。り ぐ す り ぬヒント：最後の文字は「り」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ぬりぐすり正解は