金沢の初夏を彩る「百万石まつり」のメインイベント「百万石行列」が6月6日に行われます。愛くるしい姿で行列を盛り上げる珠姫と利常公役の子役が15日、発表されました。歌うことが大好きな“珠姫”加賀藩の三代藩主、前田利常公と、正室の珠姫。愛くるしい姿で行列を盛り上げる珠姫役には、77人の応募の中から見真こども園年長の畑中紗空（さら）ちゃん5歳が選ばれました。紗空ちゃんは歌を歌うことが大好きだといいます。Q. どん