俳優の真木よう子さんは5月14日、自身のInstagramを更新。家族での何気ない日常に幸せを感じたことを報告しました。【写真】真木よう子の“ママの時の”顔「最高じゃないですか」真木さんは「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑 今日は次女も一緒に、3人で夏服探しのショッピング あーーーーー、幸せ、、、」とつづり、3枚の写真を公開。真木さんの自撮りショットで、2〜3枚目では優しいほほ笑