漁獲量が減少する中、AIを活用した生さばの寿司が販売されました。 大手寿司チェーン「くら寿司」が提供を始めたのは「大型生さば」（350円※大阪・京都の94店舗のうち75店舗で提供※なくなり次第終了） くら寿司は、愛媛県の事業者に委託しサバを養殖していますが、その特徴はAIの活用です。養殖で最も負担が大きいとされているのがエサやり作業ですが、AIが魚の動きから魚の食欲を学習。 最適なタイミング