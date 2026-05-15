『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。2029年の『ガンダム』放送50周年に向けての企画が発表され、初代作品『機動戦士ガンダム』が放送された1979年4月7日を記念して、同日が「ガンダムの日」と制定された。【動画】気になる！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新映像ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作