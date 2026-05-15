◎この日はサッカー日本代表のメンバー発表日ということもあり、サッカーの話題になるとヤクルト・池山監督は「私も2002年にはあのベッカムヘアをしてた」。流行は常にチェックしています。◎DeNA・相川監督は小学生時代は野球とサッカーの“二刀流”。キーパーも含めて全ポジションをこなすマルチプレーヤーだったそうで「当時は地域ではそれなりの選手だったんですよ」。要は運動神経の塊だったということですね。◎楽天・