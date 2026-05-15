歌手・倉木麻衣(43)が15日、公式ブログを更新。アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役などで知られ、4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。倉木は「『名探偵コナン』毛利蘭役の山崎和佳奈さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」と故人をしのび、「今年の初めに『名探偵コナン 思い出主題歌企画』で、『Secret of my heart』を選んでくださり、とても嬉しく、光栄でした」と言及した。