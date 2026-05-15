ウクライナ各地で13日から2日間にわたり、ロシア軍による大規模な攻撃があり、首都キーウでは子ども3人を含む24人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が13日からの2日間にわたり、無人機1500機以上、ミサイル56発で攻撃を行ったと明らかにしました。ロイター通信によりますと、2022年の侵攻開始以来、最大規模の攻撃だということです。被害は北東部のハルキウ州や南部のヘルソン州など各地に及んでいて、